МИД Украины собрался получать разведданные НАТО о Крыме
02.07.2020, 11:53, Новости дня
Новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в частности, позволит получать более конкретную информацию о ситуации в Крыму, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше», – отметил министр в интервью «Крым.Реалии».
По его словам, тогда можно составить более объективную картину и «более эффективными могут быть принимаемые решения».
Кулеба также заявил, что Украина сможет это использовать относительно Крыма.
«Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму», – отметил он.
Ранее командующий украинской операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что вооруженные силы Украины повышают боевые возможности в направлении Крыма.
Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о возможности «вторжения» российских военных со стороны Крыма. На полуострове назвали эти слова провокацией.
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