МИД Украины собрался получать разведданные НАТО о Крыме

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02.07.2020, 11:53, Новости дня

Новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в частности, позволит получать более конкретную информацию о ситуации в Крыму, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше», – отметил министр в интервью «Крым.Реалии».

По его словам, тогда можно составить более объективную картину и «более эффективными могут быть принимаемые решения». 

Кулеба также заявил, что Украина сможет это использовать относительно Крыма. 

«Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму», – отметил он. 

Ранее командующий украинской операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что вооруженные силы Украины повышают боевые возможности в направлении Крыма. 

Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о возможности «вторжения» российских военных со стороны Крыма. На полуострове назвали эти слова провокацией.



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