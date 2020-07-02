 

Суд Шри-Ланки отпустил из СИЗО задержанных из-за жуков россиян

02.07.2020, 11:16, Новости дня

Суд в Шри-Ланке изменил меру пресечения двум гражданам России, которых задержали по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе насекомых, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Мельников сообщил, что «суд отпустил из-под стражи двоих друзей Игнатенко – Артема Рябова и Николая Килофяна», передает ТАСС.

Россиянам изменили меру пресечения на личное поручительство.

«Сам Игнатенко пока остается в больнице из-за ухудшившегося самочувствия. На суде по мере пресечения Рябову и Килофяну присутствовал российский консул, заявивший ноту протеста местным властям в связи с арестом россиян», – добавил правозащитник.

Напомним, в июне суд Шри-Ланки арестовал двух россиян, которых обвиняют в том, что они собирали жуков. При этом сначала россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков.

Игнатенко и его друзья вину не признали, они заявляют, что собирали только уже мертвых насекомых, снимали их и выбрасывали. При этом эта работа проводилась вне заповедника, согласно местным законам.



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