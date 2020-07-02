Приговор Полу Уилану вступил в силу

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02.07.2020, 11:16, Новости дня

Защита не стала обжаловать приговор осужденному за шпионаж против РФ американцу Полу Уилану, он вступил в силу, препятствий для обмена не осталось, сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

«Мы не стали обжаловать, сроки обжалования уже прошли. Приговор вступил в силу. Мы решили поступить так, чтобы не терять время. Те два-три месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США. После вступления в силу приговора юридических препятствий для этого нет», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута находится в стадии обсуждения.

Напомним, осужденный в РФ за шпионаж в пользу США американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена. Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. В самих Соединенных Штатах также оценили шансы обмена Уилана на россиян. 



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