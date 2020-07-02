В Якутии ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами

02.07.2020, 11:16, Новости дня

В связи с ухудшением пожароопасной обстановки в лесах Якутии глава региона Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера, информирует пресс-служба главы и правительства региона.

«Глава Якутии подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и повышением опасности для населенных пунктов», – сообщается на сайте правительства.

Наиболее сложная обстановка зафиксирована в северных районах региона – в Абыйском, Нижнеколымском, Эвено-Бытантайском и Среднеколымском районах.

Также сообщается, что на территории республики принимают меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях общей площадью 1519 га. Из них локализованы пять пожаров на территории Кобяйского, Олекминского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского районов на площади 201 га.

За прошедшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 153 га в Нюрбинском, Хангаласском, Сунтарском, Усть-Майском районах.

Всего задействованы порядка 800 человек, 79 единиц техники, работают 15 воздушных судов «Авиалесоохраны», «Якутлесресурса» и МЧС.

В труднодоступных и удаленных районах Якутии зафиксировано 189 термоточек на общей площади 1,387 млн га. Тушение данных пожаров приостановлено решением КЧС.

Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников поручил отправить 3 июля в Верхоянский район дополнительную помощь для тушения лесных пожаров, а также отправить в Среднеколымский район запчасти для техники, используемой в работе.

В апреле в Качугском районе Иркутской области был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Тогда горело около 5 тыс. гектаров тайги. В настоящее время ситуация стабилизирована, на сегодняшний день в Иркутской области нет ни одного лесного пожара.