 

В реанимации Магаданской областной больницы объявлен карантин

02.07.2020, 10:44, Новости дня

Реанимация ГБУЗ "Магаданская областная больница" временно закрыта на карантин. Об этом накануне, 1 июля, заявил пресс-служба Минздрава Магаданской области. Пациентов принимают в дублирующем реанимационном отделении, которое развернули на базе палаты интенсивной терапии кардиологии.

Предпринять такие меры безопасности пришлось после обнаружения у одного из врачей отделения реанимации положительного теста на COVID-19. Выяснилось, что 26 июня медик завершил суточную смену. Никаких признаков заболевания у него не было. 30 июня на работу он не вышел из-за плохого самочувствия. Тест на COVID-19 показал наличие у него коронавирусной инфекции. Сразу же после этого по предписанию Роспотребнадзора учреждение было закрыто на двухнедельный карантин.

Как уточнила и.о. главного врача областной больницы Анна Коровская, заболевший врач не лечил больных с коронавирусом. Так что исключается его заражение в стенах лечебного учреждения. Видимо, это произошло в период отдыха между сменами.

По информации ГТРК "Магадан", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в закрытом на карантин отделении остались шесть пациентов. С ними будут работать два врача, четыре медсестры и две санитарки. Остальные медики отправлены на самоизоляцию.

В дублирующем реанимационном отделении развернуто 9 коек. При необходимости будут привлечены дополнительные кадровые резервы, заявил Анна Коровская.

Текст:

ГТРК "Магадан"



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