 

Новак Джокович поможет сербскому городу в борьбе с коронавирусом

02.07.2020, 10:44, Новости дня

Первая ракетка мира Новак Джокович перечислил 5 миллионов динаров (42 тысячи евро) сербскому городу Нове-Пазар. Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Нове-Пазар – один из самых пострадавших городов Сербии. В городе введено чрезвычайное положение, сообщает РИА Новости. Подобная мера распространена еще на четыре города страны.

Сам теннисист тоже сдал положительный тест на COVID-19. Коронавиркусом заразилась и жена Джоковича Елена.



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