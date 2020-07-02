Новак Джокович поможет сербскому городу в борьбе с коронавирусом
02.07.2020, 10:44, Новости дня
Первая ракетка мира Новак Джокович перечислил 5 миллионов динаров (42 тысячи евро) сербскому городу Нове-Пазар. Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
Нове-Пазар – один из самых пострадавших городов Сербии. В городе введено чрезвычайное положение, сообщает РИА Новости. Подобная мера распространена еще на четыре города страны.
Сам теннисист тоже сдал положительный тест на COVID-19. Коронавиркусом заразилась и жена Джоковича Елена.
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