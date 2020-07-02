В России начались переводы от компаниий гражданам по номеру телефона

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02.07.2020, 10:44, Новости дня

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона по системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.

Система быстрых платежей, созданная ЦБ РФ, работает с 28 января 2019 года. Через систему можно переводить деньги и оплачивать покупки, услуги без реквизитов карты или счета.

За 2019 год в СБП проведено более 8 миллионов операций на общую сумму почти 70 миллиардов руб. Ежемесячный прирост в среднем составляет 25% как по количеству, так и по объему платежей.

На транзакцию приходится 15 секунд. Платить через СБП можно с помощью QR-кода. Комиссия при такой оплате может составлять 0,7-1%. Иногда это заметно ниже комиссии по банковским картам.

"ВТБ одним из первых банков на рынке реализовал возможность получения клиентами переводов от юридических лиц в пользу граждан по номеру телефона – через Систему быстрых платежей. Для этого клиент сообщает юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке. Первый B2C-перевод мы протестировали 30 июня. ВТБ выступил банком-получателем средств, деньги поступили от юридического лица в пользу нашего клиента", — отмечается в сообщении ВТБ, которое цитирует РИА Новости.

Кроме этого, ЦБ РФ и банкиры обсуждают возможность выплат зарплат через Систему быстрых платежей (СБП). Крупнейшие банки — ВТБ, "Альфа-банк", "Открытие", "Росбанк", "Совкомбанк", "Тинькофф" поддерживают это предложение.

В этом случае, по их мнению, вырастет конкуренция на рынке и ускорится решение проблемы "зарплатного рабства" (выплата зарплаты только через банк работодателя).

Обсуждаются разные варианты зарплатного сервиса СБП. Большая часть банков поддерживает вариант оплаты расходов в равных долях: банк работника и банк работодателя по 3 рубля за транзакцию.



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