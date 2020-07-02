 

После запуска розничного рынка газа принцип ценообразования “Хаб плюс доставка” сохранится – Тернопольоблгаз

02.07.2020, 10:42, Новости дня

С запуском розничного рынка газа принцип ценообразования, включая цену газа на европейском хабе и стоимость его доставки, не изменится. Об этом заявила в комментарии  “ГОРДОН” директор ООО “Тернопольоблгаз” Юлия Демчик.

“Поскольку наше государство является открытым, можно так сказать, для рынка газа, является импортером газа, то, безусловно, наш рынок является привязанным к международным газовым хабам. К Голландии, к Германии. У нас иногда меняется формула. Наш рынок пытается привязываться к наиболее ликвидным рынкам, а именно к TTF, голландскому хабу. Поэтому больше всего трейдеров торгуют именно на нем, ориентируются на него, и он является лучшим ценовым индикатором для европейского рынка”, – рассказала Демчик.

Она отметила, что цена газа для населения будет рассчитываться по формуле, которая включает стоимость газа на хабе и его доставки в Украину.

“Формула будет базироваться на европейском хабе плюс доставка – все равно такая привязка будет, но она будет зависеть от сезона, от зимы, лета, от объемов, закупаемых в год или на какой-то определенный период времени”, – сказала руководитель.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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