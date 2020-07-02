 

Во Франции жандармы “поймали” плюшевую пантеру, “разгуливающую” по берегу реки

02.07.2020, 10:42, Новости дня

30 июня бригада французских жандармом муниципалитета Иль-сюр-Тет выехала на вызов о том, что на берегу реки разгуливает пантера. По приезду оказалось, что пантера была игрушечной, говорится в сообщении жандармов в Facebook.

“Не теряя времени, экипаж был отправлен на место происшествия, и благодаря отличному знанию местности и местной фауны расследование было проведено быстро. Действительно, дикое животное, о котором сообщают, быстро обнаружилось и ведет себя довольно прилично при контакте с солдатами, которым не понадобилось использовать специальные средства для его нейтрализации”, – говорится в сообщении.

Жандармы также приложили фотографию для подтверждения “контроля над ситуацией”.

Кроме того, правоохранители отметили, что владелец “животного” всегда может связаться с местной жандармерией в случае необходимости.

[ DRÔLE DE RENCONTRE ….. ]Le mardi 30 juin 2020, vers 15 heures 35, la brigade de gendarmerie d’ILLE SUR TET…

Posted by Gendarmerie des Pyrénées-Orientales on Teisipäev, 30. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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