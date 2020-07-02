Смолия на посту главы Нацбанка может заменить глава государственного “Укргазбанка” – СМИ

02.07.2020, 10:42, Новости дня

Председателем Национального банка Украины вместо Якова Смолия, подавшего в отставку, может быть назначен глава правления государственного “Укргазбанка” Кирилл Шевченко. Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на неназванного представителя финансового комитета Верховной Рады от “Слуги народа”, а также на нардепа от “Голоса” Ярослава Железняка.

Собеседник агентства в руководстве Офиса президента добавил, что Смолия действительно может заменить глава государственного банка, но не назвал его фамилию.

По данным LIGA.net, голосование за отставку Смолия может состояться в парламенте 3 июля.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. “Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

“Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма”, – заверили в Офисе президента.

Послы “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.