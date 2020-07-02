Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

02.07.2020, 10:35, Новости дня

Полиция применила силу, чтобы очистить от демонстрантов «оккупированную» зону протеста, которая существовала в Сиэтле около двух недель и вызвала жалобы местного бизнеса и возмущение президента Дональда Трампа.

Мэр Дженни Деркан издала соответствующее распоряжение после двух случаев стрельбы с летальным исходом в этом районе.

Более 35 человек были арестованы во время полицейской операции в среду. Им предъявлены обвинения в невыполнении требований разойтись, воспрепятствовании полиции, применении насилия и незаконном владении оружием.

Деркан позднее заявила, что не считает, что большинство задержанных должны подвергаться преследованиям по обвинениям в мелких проступках.

Зона была создана после убийства полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Вытеснению демонстрантов предшествовали все более активные призывы к этому критиков, одним из которых был президент Дональд Трамп.

Группа местных бизнесменов подала в суд на город, заявив, что власти забросили этот район, после чего ведение бизнеса там стало невозможным из-за отсутствия полиции и пожарных.

Генеральный прокурор США Уильям Барр высоко оценил действия начальника местной полиции за «ее мужество и лидерство в восстановлении верховенства закона в Сиэтле».