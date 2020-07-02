Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в связи с COVID-19

02.07.2020, 10:35, Новости дня

НЬЮ-ЙОРК – Через сто дней после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальному прекращению огня в рамках борьбы с пандемией COVID-19, Совет Безопасности ООН преодолел возражения двух держав и единогласно одобрил резолюцию в поддержку перемирия.

«Переговоры шли непросто, но эта резолюция показывает, что разногласия действительно можно преодолеть, особенно в условиях пандемии», – заявил членам Совета Безопасности его председатель, посол Германии Кристоф Хойсген.

Проект резолюции был составлен Францией и Тунисом.

«Данная резолюция устанавливает ясные приоритеты: прекращение враждебных действий, гуманитарную паузу и солидарность перед лицом пандемии COVID-19», – заявил посол Франции Николас де Ривьер.

Предполагается, что гуманитарная пауза продлится по крайней мере 90 дней.

23 марта, когда вирус бушевал в некоторых регионах Азии, Европы и Северной Америки, глава ООН призвал воюющие стороны заглушить орудия, чтобы медики и гуманитарные работники могли вести борьбу с пандемией.

Многие страны и вооруженные группировки положительно ответили на этот призыв, хотя соблюдение перемирия можно в лучшем случае назвать неровным.

Кроме того, в некоторых охваченных войной странах боевые действия даже усилились.

На момент призыва главы ООН во всем мире было 350 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 и более 15 тысяч летальных исходов. Сегодня насчитывается уже более 10,5 миллионов инфицированных и полмиллиона умерших.

В Совете Безопасности документ застопорился из-за ухудшения отношений между США и Китаем по поводу происхождения и распространения инфекции.

«К сожалению, решение совета серьезно затянулось из-за односторонней позиции США и намеренного создания препятствий», – заявила миссия Китая при ООН после принятия резолюции.

В заявлении, направленном при голосовании, США указали, что они в целом поддерживают резолюцию, но в ней отсутствуют «крайне важные формулировки», подчеркивающие важность транспарентности и обмена информацией при борьбе с вирусом, и что США выражали обеспокоенность по этому поводу в процессе переговоров.

«На протяжении всей нашей борьбы с распространением этой пандемии мы неоднократно подчеркивали необходимость полной транспарентности, объективности и своевременного обмена данными, касающимися здравоохранения, с международным сообществом, – заявила миссия США при ООН. – Мы также подчеркивали важность сбора точных, научно обоснованных данных и анализа происхождения, характеристик и распространения вируса».