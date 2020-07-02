 

В РФ выздоровели 64,8% заболевших коронавирусом

02.07.2020, 10:30, Новости дня

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, возросло за сутки на 6047. Всего в стране выздоровели 428 тыс. 978 человек – это больше 64,8% от общего числа заразившихся коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Также в РФ уже неделю ежедневно выявляют менее 7 тыс. заразившихся коронавирусом. Согласно данным штаба, три дня суточный рост не превышает 1%, передает ТАСС.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Севастополе (0,4%), Московской области (0,5%), Дагестане (0,5%), Ингушетия (0,6%).

За минувшие сутки в РФ выявлено 6760 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 661 тыс. случаев заболевания. 



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