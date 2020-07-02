Поправки в Конституцию поддержали 65% москвичей

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02.07.2020, 10:30, Новости дня

После подведения предварительных итогов очного голосования в Москве поправки в Конституцию поддержали 65,29%, против проголосовали 33,98%, сообщил Мосгоризбирком.

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, общая явка на голосовании в Москве составила чуть меньше 56%, передает РИА «Новости». 

Он добавил, что по электронному голосованию явка составляет 93,14%.

Ранее ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. 

Напомним, явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.



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