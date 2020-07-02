В РФ подтвердили 6,8 тыс. новых случаев коронавируса

02.07.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6760 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 661 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6760 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 662, Подмосковье – 317, Ханты-Мансийском АО – 266.

Всего в стране выявлено 661 165 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 428 978 человек, из них 6047 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 147 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 9683 человек.

Накануне, 1 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6556. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 204.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.