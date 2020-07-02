Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

02.07.2020, 10:16, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» начали поставлять препарат для лечения коронавируса «Авифавир» на экспорт, говорится в сообщении фонда.

РФПИ готов поставлять «Авифавир» в другие страны при дефиците лекарств, вызванным решением США скупить почти весь трехмесячный запас «Ремдесивира», сообщается на сайте фонда.

В пресс-релизе отмечается, что «Авифавир» высокоэффективен и демонстрирует лучшие результаты в сравнении с другими лекарствами, включая «Ремдесивир».

«Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира». Интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что РФПИ и «ХимРар» произвели в июне первые 100 тыс. курсов «Авифавира», что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов.

В июне препарат уже был отправлен в 35 регионов по всей России, а также в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тыс. курсов.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира.