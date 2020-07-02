 

Поправки в Конституцию в Крыму поддержали 90% избирателей

02.07.2020, 10:16, Новости дня

За поправки в Конституцию в Крыму проголосовали почти 91% избирателей, против высказались 9,08%, сообщили в республиканском избиркоме по итогам обработки 100% протоколов.

«Всего приняли участие в голосовании 1 227 150 (явка составила 81,75%). 90,07% высказались «да» и 9,08% – «нет», – цитирует ТАСС представителя избиркома. 

Ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев сообщал, что в Крыму в день голосования работали 1165 участков. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано. 

Ранее ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. 

Напомним, явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Иран намерен казнить предполагаемого шпиона

20.06 / Песков отметил негативное влияние пандемии на отношения между странами

13.05 / Мнения: Пандемия породила моду на импортозамещение

29.04 / “Или забираешь камеру, или сломаю”. hromadske сообщило, что полицейские избили журналиста Кутепова

30.06 / ЕС и Тбилиси осудили нападки грузинской оппозиции на немецкого посла

30.05 / Ученые рассказали о бесполезности шрифта для улучшения памяти

04.06 / Новый кроссовер Mercedes-Benz GLC рассекречен фотошпионами

11.06 / Ученые предложили новый метод синтеза керамической ткани

08.05 / В Office для iPad включат поддержку мышки и трекпада

21.04 / Песков ответил на вопрос о планах нового разговора Путина и Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска