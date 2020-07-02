МВД заявило об отсутствии нарушений в ходе голосования по Конституции

02.07.2020, 9:44, Новости дня

Сотрудники МВД в ходе голосования по внесению изменений в Конституцию не допустили правонарушений, способных повлиять на его итоги, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено. После закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии», – сказала Волк, передает ТАСС.

Ранее ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.