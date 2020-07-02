 

Поправки в Конституцию вступят в силу сразу после подведения итогов голосования

02.07.2020, 9:40, Новости дня

Как только ЦИК подведет официальные итоги голосования, поправки вступят в силу и будут немедленно опубликованы, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В тексте Конституции они появятся поле того, как президент издаст соответствующий указ, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сенатора.

По данным ЦИК, явка на голосовании по поправкам составила 65%. После обработки 100% бюллетеней "за" проголосовали 77,92% россиян, "против" – 21,27%.



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