 

В Черновцах ослабляют карантин. В общественный транспорт начнут пускать без справок

02.07.2020, 9:35, Новости дня

В Черновцах со 2 июля с 10.00 до 22.00 при наличии свободных мест общественным транспортом смогут пользоваться граждане без справок с места работы. Об сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщили в мэрии.

“На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешен с 10.00 до 22.00 проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина”, – говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что до 10.00 утра транспортом могут пользоваться только жители, которые добираются на работу, предъявив спецпроездной, удостоверение или справку с места работы.

“В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозка пассажиров в режиме специальных перевозок в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на транспортное средство. Льготы на оплату проезда в режиме спецперевозок не действуют”, – отметили в горсовете.

В связи с восстановлением регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок пригородного и междугородного внутриобластного сообщения было решено прекратить подвоз за средства городского бюджета медицинских работников из районов области.

Медики продолжают пользоваться бесплатным проездом в городском электротранспорте при предъявлении специального проездного”, говорится в сообщении.

По данным на утро 1 июля, всего в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали уже 1173 пациента. В Черновицкой области зафиксировали 4850 случаев инфицирования COVID-19.

Кабинет Министров Украины начал отменять строгие карантинные ограничения с 11 мая. 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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