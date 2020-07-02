Серебренников заявил об отсутствии средств на возмещение ущерба Минкульту

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02.07.2020, 9:30, Новости дня

Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что у него нет средств для выплаты по иску об ущербе Минкульту.

Серебренников сообщил изданию The Hollywood Reporter, что он может выехать в любое место РФ из Москвы, но покинуть страну не удастся, пока он не выплатит «большую сумму Минкульту», которой у него «определенно нет», передает «Коммерсант».

Режиссер уверен, что «придет день, обстоятельства изменятся» и его оправдают.

«Тюрьма не лучший вариант, но я был готов ко всему. Мне казалось очевидным, что они хотят крови. Они хотели сделать меня виновным во всем», – добавил он.

Напомним, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагает следствие, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости.

Всего было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера к условному сроку. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

Серебренников после заявил, что недоволен решением суда. Его адвокат Дмитрий Харитонов сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда, поскольку считает его «неправосудным».

Адвокат Александр Почуев объяснял «столь гуманное» наказание Серебренникова.



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