 

Дубля Виллиана не хватило “Челси” для победы над “Вест Хэмом”

02.07.2020, 7:35, Новости дня

Двумя матчами в Лондоне и Ливерпуле завершилась программа среды в английской футбольной премьер-лиге. "Эвертон" на домашней арене выиграл у экс-чемпионов страны из "Лестера" (2:1), а в столичном дерби "Челси" уступил "Вест Хэму", хотя первым забил – 2:3.

В составе "аристократов" солировал Виллиан, который открыл счет с пенальти на 42-й минуте, а затем на 72-й восстановил равновесие, когда "Вест Хэм" вышел вперед 2:1. Однако "молотобойцы" не только отыгрались после первого пропущенного мяча после ударов Соучека и Антонио, но и победили благодаря голу Ярмоленко.

В матче в Ливерпуле местные "ириски" забили в первые четверть часа два быстрых гола (отличились Ришалисон и Сигурдссон) и тем самым обеспечили себе победу. "Лестера" хватило только на то, чтобы на 51-й минуте забить гол престижа, но не более того.

Интересно, что "Лестер" и "Челси" проиграв сохранили статус-кво в четверке лучших: "Ливерпуль" – 86 очков, "МанСити" – 63, "Лестер" – 55, "Челси" – 54. "Эвертон" (44 очка) стоит на 11-й позиции, "Вест Хэм" (30) временно покинул "зону вылета", но в шести последних турах "молотобойцев" ждет еще серьезная борьба за право остаться в премьер-лиге.



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