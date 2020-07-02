 

В Москве поправки к Конституции поддержали более 90 процентов избирателей

02.07.2020, 6:30, Новости дня

Почти 91 процент россиян, которые проголосовали в Москве, поддержали поправки к Конституции РФ. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло в ЦИК РФ по итогам обработки 0,03 процента протоколов.

Согласно данным Центризбиркома, за поправки проголосовали 90,98 процентов принявших участие в голосовании, против — 9,02 процента, пишет ТАСС.

Из тех, кто предпочел голосовать электронным способом, за внесение поправок в Конституцию высказались в Москве 62,33 процента избирателей, против — 37, 67 процента.

В Нижегородской области за поправки проголосовали 59,69 процента, против — 40,31 процента избирателей.

Как сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, один бюллетень признан недействительным, передает "Интерфакс".

По данным штаба по наблюдению за голосованием, всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 — жители Москвы. Итоговая явка на электронное голосование в столице превысила 93 процента.



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