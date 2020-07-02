 

В США продолжили публиковать спекуляции на тему «сговора» РФ с талибами

02.07.2020, 6:30, Новости дня

В отчете Пентагона утверждается, что Москва якобы активно работает с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) и другими группами в Афганистане, желая ускорить вывод американских войск, пишут СМИ.

Как передает CNN, отчет был опубликован в среду. В нем утверждается, что по состоянию на февраль, Москва «работала с центральным правительством, странами региона и талибами для усиления влияния в Афганистане, ускорения вывода американских войск и решения проблем безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода».

Утверждается, что Москва якобы «политически поддержала» талибов, стремясь усилить на них влияние, «ограничить военное присутствие Запада и поощрять операции» против террористической организации «Исламское государство».

При этом РФ поддерживает соглашение между США и талибами, рассчитывая, что оно «предотвратит долгосрочное военное присутствие США», говорится в материале.

Кроме того, CNN со ссылкой на бывших официальных лиц из администрации президента США Дональда Трампа заявляет, что команда американского лидера по нацбезопасности стала реже информировать его о «связанных с Россией угрозах». Это вызвано тем, что Трамп «создал такую среду, которая отговаривает, если даже не запрещает, упоминать какую-либо разведывательную информацию, которая неблагоприятна для России», передает РИА «Новости».

При этом New York Times со ссылкой на американских и афганских официальных лиц утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником между Россией и талибами.

Согласно изданию, Азизи был связан неким строительным проектом коалиции во главе с США, а потом уехал работать в Россию. Он якобы годами передавал деньги от российской военной разведки боевикам, связанным с «Талибаном» (запрещен в России).



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