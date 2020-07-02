В США призвали немедленно ввести санкции против РФ за “сговор с талибами”

02.07.2020, 4:17, Новости дня

Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против РФ из-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Мы должны ввести санкции против РФ и сделать это немедленно", — заявил Пелоси в интервью телеканалу MSNBC. Она напомнила, что президент США должен защищать военнослужащих страны и обвинила Дональда Трампа в пренебрежении свои долгом как главы государства, сообщает "Интерфакс".

Очередной порцией анонимок (якобы РФ побуждала талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане) поделилась The New York Times, хотя кроме слов неких источников, не предъявлено никаких доказательств.

Министр обороны США заявил: у Пентагона нет данных, подтверждающих газетные статьи. Трамп уверяет: разведка ему ничего подобного не докладывала.

"История о российском вознаграждении — еще одна, состряпанная лживыми новостями. Ее рассказали лишь за тем, чтобы навредить мне и Республиканской партии. Секретный источник, наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман!" — уверен Трамп.

А глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что следует подумать о том, какие санкции уместны для дальнейшего сдерживания "злонамеренной деятельности России".

Прокомментировали эту газетную утку и в Министерстве иностранных дел России. Там отметили, что интеллектуальный уровень пропагандистов от американской разведки не позволяет придумать что-то лучше, чем подобная чушь. Кроме незатейливого вброса, отметили российские дипломаты, вряд ли что-то можно ожидать от разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане.

Американским налогоплательщикам стоит обратить внимание на работу самой американской разведки. Можно вспомнить еще многое, сказали в МИД, помимо причастности к наркотрафику, выплатах боевикам за проход транспортных караванов и откатах с контрактов на выполнение различных проектов.