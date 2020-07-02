 

Обработано 99% протоколов: большинство поддержало поправки в Конституцию

02.07.2020, 4:17, Новости дня

По последним данным ЦИК России, после обработки 99,01 процентов протоколов, за принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 78,03 процентов россиян, 21,16 процент – против. Явка составила 65 процентов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано, передает РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции оно было отложено. Позже президентом был подписан указ о новой дате голосования — 1 июля. Для обеспечения безопасности на избирательных участках в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение о возможности проведения голосования с 25 июня по 1 июля.

 



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