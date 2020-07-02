Посол в США подчеркнул важность голосования по поправкам для целостности России

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02.07.2020, 3:53, Новости дня

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не позволит «оторвать кусочек» РФ из-за рубежа, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

После завершения голосования в посольстве Антонов заявил: «Пункт, который я не могу не затронуть, касается внешней политики и безопасности российского государства».

По его словам, волеизъявление граждан «поставит точку над всеми попытками из-за рубежа оторвать кусочек» РФ «для себя», передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что «слишком много на каждом сантиметре российской земли крови россиян», которые пожертвовали собой, чтобы «было создано Российское государство».

Антонов сообщил, что голосование прошло без эксцессов, в нем участвовали около 675 человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, явка на общероссийское голосование превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников поддержали обновление Основного закона.

Напомним, обработано более 99% протоколов. 78,03% граждан РФ поддержали поправки, против проголосовали 21,16%. Явка составила 65%.

В числе поправок есть и положение о недопустимости отчуждения частей территории России.



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