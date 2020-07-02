ЦИК обработал 99% протоколов общероссийского голосования
02.07.2020, 3:16, Новости дня
Обработано более 99% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, свидетельствуют данные ЦИК России.
ЦИК обработал 99,02% протоколов, передает ТАСС.
78,03% граждан РФ поддержали поправки, против проголосовали 21,16%.
Напомним, явка составила 65%.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.
Отметим, что отдать свой голос можно было вне избирательного участка: на дому, «на придомовых территориях» (во дворе или на улице) и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»).
Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.
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