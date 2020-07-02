Симоньян высмеяла «переживания» Риги из-за влияния RT на арабов в Латвии

02.07.2020, 3:08, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Латвия, видимо, «очень переживает» из-за влияния RT на арабоязычное население страны.

Симоньян отметила, что в Латвии «Sputnik давным-давно со всех сторон перекрыли, что не мешает ему быть довольно эффективным ресурсом там». По ее словам, Sputnik на первом месте по аудитории во многих странах бывшего СССР, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

«Теперь вот они запретили все семь телеканалов RT», – сказала Симоньян, подчеркнув, что ни один из этих каналов «не вещает ни на их языке, ни даже на русском языке».

Она указала, что «RT – канал международный и вещает он на английском, на испанском, на арабском».

«Видимо, Латвия очень переживает, что ее арабоязычное население послушает RT и что-нибудь там натворит», – сказала Симоньян.

Главный редактор RT заявила: «Они это делают. Мы этого не делаем. Мы уверены в своих силах».

Напомним, власти Латвии запретили семь каналов RT, исходя из ошибочного мнения, что их возглавляет Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями ЕС.

Киселев является гендиректором МИА «Россия сегодня». Симоньян – главред и RT, и МИА «Россия сегодня». Однако эти компании – два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.

Киселев уже пояснял, что не имеет никакого отношения к RT.