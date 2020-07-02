 

Британский МИД второй раз в истории вызвал посла Китая из-за Гонконга

02.07.2020, 2:30, Новости дня

Китайского посла в Великобритании Лю Сяомина вызвали в британский МИД из-за закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, сообщают СМИ.

С послом встретился постоянный замглавы МИД Великобритании Саймон Макдональд, который выразил «глубокую озабоченность» в связи с законом, принятым Пекином. 

Посол Китая был вызван в МИД Великобритании по поводу Гонконга второй раз в истории, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Глава кабмина Великобритании Борис Джонсон называл закон нарушением Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга 1984 года.

Напомним, Китай уже начал применять первые меры по противодействию протестам в Гонконге в соответствии с утвержденным законом.



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