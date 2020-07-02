 

Белый дом: в ЦРУ решили не докладывать Трампу о подкупе спецслужбами РФ афганских талибов

02.07.2020, 1:54, Новости дня

ВАШИНГТОН – Руководители разведслужб США в четверг проинформируют лидеров Конгресса и председателей комитетов по разведке Палаты представителей и Сената по поводу сообщений, согласно которым Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ) тайно предлагало талибам вознаграждение за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане. Об этом в среду на пресс-брифинге заявила Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщает «Ассошиэйтед пресс», Макэнани сегодня впервые упомянула о человеке, который, по ее словам, в начале этого года принял решение не докладывать президенту Дональду Трампу об информации, полученной от спецслужб в отношении предполагаемых действий российской разведки. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что решение было принято сотрудницей ЦРУ с более чем 30-летним опытом работы в разведке.

«Советник по национальной безопасности согласился с этим решением, – сказала Макэнани, – Эта сотрудница – отличный работник…. Они приняли решение не информировать [президента] об этом, это было правильное решение, но в данный момент… оно все еще не подтверждено».

С начала этой недели в США развернулась дискуссия по поводу сообщений ведущих американских СМИ о предполагаемых российских выплатах талибам за атаки на американских солдат а Афганистане. Законодатели от обеих партий оказывают возрастающее давление на президента, желая получить от Белого дома информацию о том, как США отреагировали на сообщения об этих действиях спецслужб России.

Президент Трамп неоднократно заявлял, что руководство спецслужб не передавало ему такой информации, так как до сих пор не удалось подтвердить ее достоверность.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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