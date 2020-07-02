 

Обработаны 95% протоколов общероссийского голосования

02.07.2020, 1:30, Новости дня

ЦИК РФ обработал 95,61% протоколов голосования по поправкам в Конституцию, сообщают информационные агентства.

За поправки отдали голос 78,04% россиян, 21,15% проголосовали против, передает ТАСС.

Напомним, голосование продолжалось неделю. Можно было проголосовать на придомовых территориях и на дому. Кроме того, в Москве и Нижегородской области прошло электронное голосование. Также работал механизм «Мобильный избиратель».

Явка на фоне ситуации с коронавирусом достигла 65%.



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