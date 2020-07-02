Обнаружена связь между загрязнением воздуха и ранней смертью

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02.07.2020, 1:17, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что спасти более 140 000 жизней в течение десятилетия может очищение загрязнений мелкими частицами (PM2,5) и улучшение стандартов качества воздуха.

Новое исследование ученых предоставляет самые полные доказательства причинно-следственной связи между преждевременной смертью и длительным воздействием загрязнения воздуха мелкими частицами (PM2,5). Новая научная работа специалистов основана на исследовании, которое было проведено в 2017 году. Его результаты показали, что риск преждевременной смерти среди пожилых людей в США увеличивает длительное воздействие загрязнения PM2,5 и озона на уровне ниже текущих стандартов качества воздуха в стране.

Новое исследование показало, что ежегодное уменьшение загрязнения PM2,5 на 10 мкг/м3 способно привести к снижению риска смертности на 6-7%.



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