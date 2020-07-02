“Добрались до печатного станка… Дом пропал, похоже, окончательно”. Соцсети обсуждают заявление об отставке Смолия

02.07.2020, 0:59, Новости дня

1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении на НБУ. Заявление об увольнении по собственному желанию Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому.

“В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей по руководству деятельностью Национального банка и взаимодействию с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – приводит пресс-служба НБУ слова Смолия.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

“В таких историях обязательно нужны детали. Кто и как давил, чтобы глава Нацбанка не мог спокойно ответить: “Ну-ка нахер пройди!” – и посчитал отставку лучшим выбором. У нас вообще какие-то проблемы с этим простым и освежающим, как ветерок, актом посылания”, – поделился мнением журналист Леонид Швец.

В таких историях обязательно нужны детали. Кто и как давил, чтобы глава Нацбанка не мог спокойно ответить: "Ну-ка нахер… Posted by Леонид Швец on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Глава Нацбанка Смолий подал в отставку из-за политического давления. Гривне хана. Печатать ее будут, как фантики. Доллары можно выкупать. Евро можно выкупать. Тенге и тугрики тоже можно выкупать. Спасибо, Володимир Зеленський”, – написал бывший внефракционный нардеп Борислав Береза.

Глава Нацбанка Смолий подал в отставку из-за политического давления. Гривне хана. Печатать её будут, как фантики…. Posted by Borislav Bereza on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Этого стоило ожидать. Смолий не имел поддержки во власти, это было очевидно. Смена главы Национального банка – это не смена мобильного телефона, когда после двух часов настройки ты получаешь все, что имел до этого, и даже лучше. Смена главы НБУ может быть тем рубежом, за которым мы снова начнем возвращаться в постсоветские экономические реалии. Конечно, все зависит от того, кто возглавит НБУ, но если посмотреть, например, на конкурс главы “Ощадбанка”, там все совсем не ок”, – отметил журналист НВ Иван Верстюк.

Цього треба було чекати. Смолій не мав підтримки у владі, це було очевидно. Зміна голови Національного банку – це не… Posted by Ivan Verstyuk on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“С моей точки зрения, Яков Смолий как глава НБУ точно находится на своем месте. Он это доказывал на практике много раз с момента своего назначения. Надеюсь, эта ситуация разрешится в пользу Украины”, – добавил глава правления “Нафтогазу України” Андрей Коболев.

З моєї точки зору Яків Смолій, як голова НБУ, точно знаходиться на своєму місці. Він це доводив на практиці багато разів… Posted by Andriy Kobolyev on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“На фоне отставки главы НБУ напомню, как последние дни Офис президента раскручивал в медиа три тезиса: сотрудничество с МВФ не поддерживает большинство населения, поэтому его нужно посмотреть; денежная эмиссия хороша для экономики страны – поэтому надо напечатать 300 млрд грн; по поручению Презедента минимальную зарплату увеличат до 5–6 тысяч гривен. Поэтому, друзья, готовимся к завершению сотрудничества с МВФ, эмиссии, обесцениванию гривны (35–40 грн), ну и угрозе дефолта. Как думаете, какая соседняя страна придет нам на помощь? Что россияне за это захотят? Осень будет более чем жаркая”, – считает политолог Виктор Таран.

На фоні відставки голови НБУ нагадаю, як останні дні Офіс Президента розкручував в медіа три тези:- співпрацю з МВФ не… Posted by Viktor Taran on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Отставка Смолия. Кратко. Политика НБУ по таргетированию инфляции и искусственное сдерживание курса гривны не только обрушили показатели бюджета 2019 года и частично 2020-го, но и стали одной из причин уничтожения даже призрачных шансов на экономический рост в Украине. Гривна была необоснованно дорогой. Касательно “независимости” НБУ: все все слышали на пленках Байдена/Порошенко. Отказ Валерии Гончаровой появляться в Украине, а также юридически бездарная национализация “ПриватБанка”, для прикрытия которой потребовался целый закон, красноречиво говорит о компетенциях и менеджменте НБУ и его зависимости как от внешних, так и внутренних авторов. Может ли быть хуже? Может. Будет ли хуже? Зависит от ожиданий, знаний и компетенций как ожидающих, так и тех, кто все это столкнул. И естественно, от фамилии нового главы Нацбанка”, – написал медиаменеджер и политконсультант Александр Харебин.

Отставка Смолия. Кратко. Политика НБУ по таргетированию инфляции и искусственное сдерживание курса гривны не только… Posted by Oleksandr Kharebin on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Доигрались. “На Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление” – цитата главы НБУ. Это надо же так уметь стрелять себе в ногу”, – отметил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.

Догралися((((«на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск»- цитата Голови НБУЦе треба ж так вміти стріляти собі в ногу Posted by Ярослав Железняк on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Это очень плохо и грустно… Как раз “вовремя” для размещения наших бондов. И для финансовой стабильности в целом”, – подчеркнул экс-глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

Це дуже погано і сумно… 😞Як раз «вчасно» для розміщення наших бондів. І для фінансової стабільності в цілому…П.С…. Posted by Max Nefyodov on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Уникальные “политики” у власти. При обвале рейтинга – обвалить гривну. Дожали Смолия. Потому что отказался печатать деньги и запускать маховик инфляции под пустые президентские обещания “поднять все” в условиях кризиса… Не сосны. Дубы!” – написала нардеп от “Европейской солидарности” Виктория Сюмар.

Унікальні «політики» у владі. При обвалі рейтингу – обвалити гривню. Дотисли Смолія. Бо відмовився друкувати гроші і… Posted by Вікторія Сюмар on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Половина пути может быть пройдена уже в эту пятницу. Другая половина – назначение специалиста и полный пересмотр политики НБУ в контексте стимулирования экономического развития”, – поделился мнением нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Наталуха.

Половина шляху може бути пройдена вже цієї п’ятниці.Інша половина – призначення фахової людини і повний перегляд політики НБУ в контексті стимулювання економічного розвитку.#українськийінтерес Posted by Dmytro Natalukha on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с “политическим давлением”. Ну что, даешь Людмилу Буймистер, эмиссию и всем по 3 тыщи? Кажется, у коронавируса в Украине – свои симптомы”, – написал журналист Евгений Кузьменко.

Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с "политическим давлением".Ну, что, даешь Людмилу Буймистер, эмиссию и всем по 3 тыщи?Кажется, у коронавируса в Украине – свои симптомы. Posted by Yevheniy Kuzmenko on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Прошлым летом каждая речь президента начиналась с “мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ”. Это первая и главная идея, которая лежала в основе нашей экономической стратегии. Потому что репутация НБУ – это фундамент для привлечения инвестиций в нашу страну. Теперь этой репутации нанесен очередной тяжелый удар. А возможная потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривна будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривны ударит по каждому из нас”, – считает бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Ого. Смолия довели и он все-таки подал в отставку. Запад это не проглотит, конечно. Зеленский и “слуги” нарываются на большие неприятности”, – считает журналистка Татьяна Даниленко.

Ого. Смолія довели і він все-таки подав у відставку. Захід це не проковтне звичайно. Зеленський і слуги нариваються на великі неприємності. Posted by Тетяна Даниленко on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Что там дальше в сериале? Уже пора нести золотые зубы к алтарю человека на велосипеде?” – иронизирует блогер Роман Шрайк

1) Юрий Бутусов: Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия… Posted by Роман Шрайк on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“Добрались до печатного станка… Дом пропал, похоже, окончательно”, – пишет бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Константин Ликарчук.

Добрались до печатного станка… Дом пропал, похоже, окончательно. Posted by Kostiantyn Likarchuk on Kolmapäev, 1. juuli 2020

“НБУ традиционно должен возглавлять человек с фамилией на “Ш”. Кто это будет? Штепа? Шушкевич? Шокин? Шкиряк? Шурма? Шлапак?” – шутит блогер Антон Ходза.

НБУ традиційно має очолити людина з прізвищем на Ш. Хто це буде?Штепа?Шушкевич?Шокін?Шкіряк?Шурма?Шлапак? Posted by Anton Hodza on Kolmapäev, 1. juuli 2020