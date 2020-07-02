ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

02.07.2020, 0:30, Новости дня

Почти 78% россиян поддержали поправки в Конституцию, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 90% протоколов.

Обработано 90,04% протоколов. За поправки на общероссийском голосовании отдали голоса 77,93% граждан России, против – 21,27%, передает РИА «Новости».

Напомним, сотрудники аппарата ЦИК РФ сообщили, что подведение итогов голосования назначено на 12.00 четверга.

Уже ясно, что сторонники поправок в Конституцию одержали безоговорочную победу. Явка составила 65%.

Голосование также проводилось на придомовых территориях и на дому, в Москве и Нижегородской области было организовано электронное голосование. Работал механизм «Мобильный избиратель», с помощью которого отдать голос можно было по месту нахождения.