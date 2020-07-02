 

Голосование по поправкам в Конституцию в Москве признали в полной мере легитимным

02.07.2020, 0:16, Новости дня

В Москве голосование по поправкам в Конституцию признано состоявшимся, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Да, безусловно», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос. 

Реут подтвердил, что голосование «вне всяких сомнений в полной мере состоялось». Он подчеркнул, что голосование «в полной мере легитимное», передает РИА «Новости».

Данные общественного штаба после обработки 60,1% протоколов свидетельствуют, что в Москве в очном голосовании за поправки проголосовали 65,2%, против – 33,8%.

В среду в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось беспрецедентно долго – неделю. Подавляющее большинство участников голосования поддержало поправки.

Напомним, проголосовать можно было вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), было организовано бесконтактное голосование на дому.

В Москве и Нижегородской области также проводилось дистанционное электронное голосование.

Кроме того, проводилось голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал мощнее

11.06 / Росгвардия наказала сотрудника, угрожавшего москвичу подбросить наркотики

02.05 / “Может, нам повезет”. Главврач Александровской больницы надеется, что после отмены карантина количество больных коронавирусом не увеличится

21.05 / «Гоблин» объяснил, почему князь Ростов в американском сериале стал негром

19.05 / На Ямале возобновляется регулярное вертолетное сообщение

15.06 / Юрист сказал, можно ли отсудить у Ефремова больше денег, чем он предложит в виде «помощи»

23.06 / В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян

20.06 / Вдова Захарова пообщалась со следователями: новые подробности расследования ДТП

06.05 / Суперкомпьютер определил эффективные препараты против коронавируса

17.05 / Определен порядок действий при выявлении коронавируса у футболиста в чемпионате России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска