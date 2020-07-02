Голосование по поправкам в Конституцию в Москве признали в полной мере легитимным

02.07.2020, 0:16, Новости дня

В Москве голосование по поправкам в Конституцию признано состоявшимся, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Да, безусловно», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Реут подтвердил, что голосование «вне всяких сомнений в полной мере состоялось». Он подчеркнул, что голосование «в полной мере легитимное», передает РИА «Новости».

Данные общественного штаба после обработки 60,1% протоколов свидетельствуют, что в Москве в очном голосовании за поправки проголосовали 65,2%, против – 33,8%.

В среду в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось беспрецедентно долго – неделю. Подавляющее большинство участников голосования поддержало поправки.

Напомним, проголосовать можно было вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), было организовано бесконтактное голосование на дому.

В Москве и Нижегородской области также проводилось дистанционное электронное голосование.

Кроме того, проводилось голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».