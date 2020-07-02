 

Спасти от слепоты могут новые глазные капли

02.07.2020, 0:10, Новости дня

Исследователями были разработаны глазные капли, которые способны предотвратить потерю зрения по причине окклюзии вены сетчатки. Этот диагноз является основной причиной слепоты многих взрослых во всем мире.

Исследование, которое специалисты провели на грызунах, показывает, что экспериментальная терапия, направленная на частую причину нейродегенерации, обладает широким терапевтическим эффектом.

По словам ученых, новое лечение они направили на фермент каспазу-9, который при нормальных условиях участвует в запрограммированной гибели клеток. Исследование на мышах показало, что каспаза-9 становится неуправляемо активированной и вызывает процессы повреждения сетчатки при повреждении кровеносных сосудов на фоне окклюзии вены. Высокоселективный ингибитор этого фермента, который доставляется в форме глазных капель, улучшил различные клинические измерения функции сетчатки. Также с помощью лечения удалось уменьшить отеки, улучшить кровоток и сократить повреждение нейронов в сетчатке.



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