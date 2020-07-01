 

Гол Кокорина на 92-й минуте спас “Сочи” от поражения в матче с “Динамо”

01.07.2020, 21:42, Новости дня

В рамках 25-го тура чемпионата РФ "Сочи" на поле домашнего стадиона "Фишт" сыграл вничью с московским "Динамо" – 1:1. Черноморская команда продлила беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей – четыре победы, две ничьи.

Счет открыл нападающий гостей Николай Комличенко, реализовавший пенальти на 57-й минуте. Спас хозяев поля от поражения Александр Кокорин, который забил с 11-метровой отметки на 92-й минуте.

"Динамо" с 32 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Сочи" расположился строчкой ниже, имея в активе на три балла меньше. В следующем туре "бело-голубые" 4 июля примут тульский "Арсенал", а сочинцы в тот же день в Москве сыграют с "Локомотивом".



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