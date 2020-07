“Сугубо личная инициатива”. В посольстве Франции прокомментировали визит французских евродепутатов в оккупированный Крым

01.07.2020, 21:41, Новости дня

Посольство Франции в Украине в ответ на обращение первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, заявило, что визит группы французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым был “личной инициативой”. Об этом сообщается на странице дипломатического представительства в Twitter.

“Посольство Франции в Украине хочет подчеркнуть, что это сугубо личная инициатива некоторых членов Европарламента, и по этому поводу напоминает позицию французских органов власти, которые не признают незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. Эта позиция является неизменной”, – говорится в заявлении.

@FranceenUkraine wishes to stress that this is a strictly personal initiative of some members of the @Europarl_EN and recalls on this occasion the position of the authorities who don’t recognize the illegal annexation of #Crimea by in 2014. This position is constant. https://t.co/yPuspTj6Y3

30 июня сообщалось, что делегация французских депутатов Европарламента планирует посетить оккупированный Россией Крым с трехдневным визитом. Глава так называемого комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что члены делегации планируют в качестве экспертов посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценить голосование по поправкам в конституцию Российской Федерации.

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент РФ Владимир Путин. Онлайн-голосование проводилось с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.

Голосование проходило и в оккупированном Россией Крыму. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что такие действия РФ будут иметь для нее политические и правовые последствия.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.