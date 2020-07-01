Угроза агрессивных действий России на Крымском направлении остается

01.07.2020, 21:32, Новости дня

КИЕВ – На Крымском направлении украинские военные «выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей войск». Об этом в комментарии информационному агентству РБК-Украина заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

«Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая», – резюмировал 1 июля Сергей Наев в материале РБК-Украина «Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму».

Он отметил, что «информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины нет».

«Но нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация», – подчеркнул Сергей Наев.

Вместе с тем, в интервью Украинскому национальному информационному агентству «Укринформ», представитель Главного управления разведки министерства обороны Вадим Скибицкий отметил, что в Крыму «сейчас наблюдается наращивание воздушно-десантного и морского компонентов, расширяются возможности применения военно-транспортной авиации».

На вопрос о том, «оставила ли Россия идею «пробить» сухопутный коридор в Крым и, возможно, даже до Приднестровья?», он ответил, что «это не идея, а план».

«Очевидно, что стратегический план применения ВС РФ для создания сухопутного коридора и лишения Украины выхода к Черному морю и мировому океану – остается в России актуальным», – подчеркнул Вадим Скибицкий.

Он также не исключил возможностей применения российских войск для обеспечения доступа к дамбе на Северо-Крымском канале для обеспечения Крыма днепровской водой. «Эта угроза остается», – отметил Вадим Скибицкий.

Угрозы вторжения остаются

По мнению председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, последние шесть лет угрозы со стороны России, в том числе и на крымском направлении, не исчезали.

«Политика Путина косвенно или прямо говорит, что он не видит независимой Украины. Страна, которую президент возглавляет двадцать лет, и которая сегодня легитимизирует право избрания своего лидера на два строка, – это угроза для Украины, и она остается. Говорить о крымском направлении или времени, когда это может произойти, – не корректно. Такая угроза может быть на любом другом направлении, по всему периметру Украины, исключая границы со странами НАТО», – говорит Павел Жовниренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что украинское общество всегда способно дать отпор любой агрессии России.

«У меня нет объективных данных о боеготовности украинских Вооруженных сил, однако, любая экстраординарная ситуация, как показывает история Украины, способствует мобилизации украинского гражданского общества», – подчеркивает Павел Жовниренко.

Вторгнуться – просто, контролировать ситуацию – сложно

Руководитель проектов Аналитического центра Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха считает, что Россия не готова к полномасштабной эскалации против Украины по экономическим причинам.

«Вторгнуться просто, дальше контролировать ситуацию намного сложнее. Если эта война будет, она не закончится быстро, Россия сейчас к этому не готова, тем более при том ударе, который она получила при коронавирусе. Поэтому, Кремль будет действовать через украинских политиков», – говорит Вадим Хомаха корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Запад, по его словам, намерен и дальше поддерживать Украину, а Россию, в случае агрессии, ждет новый пакет санкций.

Вместе с тем Вадим Хомаха отмечает, что украинским официальным лицам вместо оценок угроз со стороны России следовало бы сконцентрироваться на поиске стратегии по возврату оккупированных территорий – Крыма и отдельных районов Донбасса.

«Сейчас этот вопрос по Крыму не решаем. Военным путем, безусловно, – нет, у Украины нет таких сил. Экономически – возможно. Хотя Крым сегодня превращается в форпост, возможно, он уже ядерный», – отмечает Вадим Хомаха.

Вопрос подачи днепровской пресной воды в Крым, по его мнению, остается актуальным, и Кремль для решения этого вопроса будет использовать лоббистов в украинской власти.

«Путин будет стараться сделать так, чтобы Украина дала воду сама по себе без военного вмешательства», – считает Вадим Хомаха, отмечая при этом, что большинство в Верховной Раде неспособно проводить антипутинскую политику.

Протесты по поводу «референдума» в Крыму

Внешнеполитическое ведомство Украины выразило протест по поводу незаконного визита в Крым депутатов Европарламента, в том числе члена комитета по иностранным делам, президента ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

«Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса», – подчеркивается в официальном заявлении на Интернет-странице МИДа Украины.

В нем отмечается, что «любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводятся Россией на временно оккупированной территории, являются грубым нарушением принципов международного права […]».

В пресс-релизе на сайте Европейского парламента отмечается 1 июля, что Европарламент не проводит наблюдений за «конституционным референдумом», который в эти дни проходит в России.

Участие в событиях на «незаконно аннексированном Крымском полуострове» оцениваются в Европарламенте, как личная инициатива отдельных депутатов.

«Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за этим избирательным процессом, и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены позднее», – отмечается в пресс-релизе.