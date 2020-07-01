 

Явка на голосовании по Конституции достигла 65%

01.07.2020, 21:16, Новости дня

Общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков в РФ достигла 65%, следует из данных ЦИК.

Об этом информирует ТАСС.

Глава ЦИК Элла Памфилова считает «очень достойной» явку на голосовании.

Голосование по поправкам в РФ завершилось. По итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки поддержали 74,10% россиян.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



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