На голосовании по Конституции обработано 30% голосов

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01.07.2020, 21:08, Новости дня

Из данных ЦИК по итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки к Конституции на общероссийском голосовании поддержали 74,10% россиян.

Против выступили 24,97% россиян. Общая явка на 21.15 мск – 64,99%, передает ТАСС.

Голосование по поправкам в РФ завершилось.

Глава ЦИК Элла Памфилова считает «очень достойной» явку на голосовании.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



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