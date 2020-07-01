 

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

01.07.2020, 21:08, Новости дня

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку, заявив о «систематическом политическом давлении», информирует пресс-служба банка.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка на Украине», – передает заявление Смолия РИА «Новости».

Яков Смолий был назначен главой НБУ еще при президенте Петре Порошенко – в марте 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву.

В июне НБУ понизил ключевую ставку до 6%.



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