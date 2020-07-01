 

Помпео оставил на усмотрение Трампа приглашение России на саммит G7

01.07.2020, 20:35, Новости дня

Окончательное решение о приглашении России на саммит “Большой семерки” остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом на брифинге 1 июля заявил глава Государственного департамента Майк Помпео. Его слова приводит сайт Госдепа.

“Когда Россия была в G7, она приносила проблемы. Сейчас они не входят в группу, но продолжают представлять для нас риск. Мы должны разговаривать с россиянами. Президент решает, хочет ли он видеть их на саммите, это его решение. Я оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще общаться с Россией”, – сказал Помпео.

Он добавил, что продолжать диалог с россиянами важно и целесообразно для того, чтобы убедить их изменить деятельность, несовместимую с задачами обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Президент США Дональд Трамп в этом году возглавляет “Большую семерку”. Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата “Большой восьмерки” в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой инициативы Трампа выступили Великобритания, Канада, Франция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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