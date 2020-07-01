 

Украина увеличила импорт газа из ЕС на 24%

01.07.2020, 20:30, Новости дня

За полгода импорт газа на Украину из стран Евросоюза вырос на 24%, сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

«За первое полугодие 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС на Украину составили 7 млрд куб. м, что на 24% (на 1,3 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Показатели на 40% превышают средние значения 2016 – 2019 годов.

В июне на Украину было импортировано 1,8 млрд куб. м природного газа, что на 9% больше июня 2019 года.

Из Словакии импортировано 3,9 млрд куб. м, из Венгрии – 2,2 млрд куб. м, из Польши – 0,9 млрд куб. м.

Добавим, что транзит российского газа через украинскую территорию в первом полугодии 2020 года снизился на 45%.



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