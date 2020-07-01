 

Екатеринбургский эксперт: Избиркомы в регионе действовали очень грамотно

01.07.2020, 19:16, Новости дня

«Могу судить по опыту собственного голосования – все было организовано профессионально. И это с учетом того, что избиркомы впервые обеспечивали работу в течение семи дней», – сказал газете ВЗГЛЯД екатеринбургский политолог Андрей Мозолин, комментируя завершившееся в регионе голосовании по поправкам к Конституции.

«В целом по области, в небольших городах, например в Пелыме, явка очень высока – более 70%», – констатировал  политолог, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин. – Что касается Екатеринбурга, то город всегда славился своими либеральными традициями, плюс, возможно свою роль сыграла пандемия. Поэтому явка по областному центру, по моей оценке, не очень высокая – возможно не более 38%».

«С учетом того, что избиркомы впервые обеспечивали работу в течение семи дней, все было сделано достаточно профессионально. Могу судить по опыту собственного голосования: с точки зрения избирательного процесса, все продуманно. Все формы голосования свою роль выполнили», – отметил Мозолин.

Как сообщил ТАСС, в 18 часов по московскому времени участки избиркомов в Уральском федеральном округе завершили свою работу. Явка в Свердловской области составила около 49%. Самый большой процент проголосовавших зарегистрирован в Волчанске – 78,22% зарегистрированных избирателей. По состоянию на 15.00 местного времени, в Екатеринбурге проголосовало около 38% избирателей.

Самый высокий показатель в УрФО продемонстрировал в Ямало- Ненецком автономном округе – более 78%, затем идут Тюменская область (около 73%), Челябинская область (62%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (59%). В Курганской области явка составила более 55%.

В последний и основной день голосования наблюдатели и избиркомы в УрФО не зафиксировали грубых нарушений и инцидентов на участках, констатировали безопасность голосующих и комиссий, передал ТАСС.

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию к 18.00 мск составляет 63,32%.



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