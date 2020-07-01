 

Новосибирский эксперт оценил ход голосования по Конституции в регионе

01.07.2020, 18:53, Новости дня

«Избиркомы профессионально подошли к организации работы участков, ответственно отнеслись к безопасности людей», – поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлением о ходе голосования по поправкам в Конституцию в Новосибирской области политолог Игорь Украинцев.

«Судя по тому, что происходило на избирательных участках, которые я посетил, и на том участке, где я сам проголосовал, организация была на достойном уровне, – отметил новосибирский политолог, руководитель фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев. – Было видно, что избиркомы подошли к организации безопасности голосующих не формально, а всерьез – выдавались средства защиты, соблюдалась социальная дистанция». Сотрудники участковых избирательных комиссий демонстрировали профессионализм, не допускали сумятицы, подчеркнул Украинцев.

По оценке эксперта, явка в областном центре – Новосибирске оказалась ниже ожидаемой. Украинцев усматривает в этом недоработку муниципальных органов власти и новосибирской мэрии, которые «сделали все возможное, чтобы люди это голосование проигнорировали». «Это шло вразрез с действиями областной власти и установками федерального центра – неважно, как голосовать, главное – принять участие в голосовании», – подчеркнул политолог.

«По области явка была на достойном уровне. Более того, многие заранее приняли участие в голосовании, – отметил Украинцев. – Думаю, предстоит активное обсуждение того, как сработал формат голосования в течение нескольких дней, насколько продуктивным и полезным он оказался. По моему мнению, людям этот формат понравился, они получили возможность выбрать удобный для них день. Не было гонки – когда за считанные часы нужно успеть на избирательный участок». Многодневное голосование оказалось особенно удобным в сельской местности – там, где до участков еще надо было добираться, добавил эксперт.

Среда стала заключительным днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

По состоянию на 15.00 по местному времени (11.00 по Москве), явка в Новосибирске составила 41,84%, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя облизбиркома Ольгу Благо. Активнее всего голосуют на селе. Так, в  Кочковском районе явка составила 81%, в Здвинском и Кыштовском – 70. Средняя явка по Новосибирску составляет 30%, а по Искитиму – 36,95%.

Ранее в интернете появились кадры, которые могли фиксировать подготовку провокации со стороны представителей движения «Голос» в завершающий день голосования по поправкам в Конституцию в Новосибирске.



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