 

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня по всему миру на время пандемии

01.07.2020, 18:48, Новости дня

Совбез ООН поддержал призыв генсека организации Антониу Гутерреша о прекращении огня во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса, члены СБ приняли резолюцию на этот счет, сообщил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

«Совет безопасности поддержал сегодня призыв генерального секретаря к глобальному прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию», – передает РИА «Новости» слова Хойсгена.

Гутерреш призвал к повсеместному прекращению огня из-за коронавируса еще в марте. Газета ВЗГЛЯД писала об этой инициативе.



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