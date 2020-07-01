Симоньян назвала Россию «мимимишечным государством»

01.07.2020, 18:48, Новости дня

Главред RT Маргарита Симоньян назвала Россию «мимимишечным государством» после публикации видео с Пушкинской площади в Москве, где полицейские раздают маски и перчатки участникам акции протеста.

«Девушка из полиции раздает маски протестующим против голосования по поправкам, многие из которых пришли туда по призыву СМИ, финансируемых беглым олигархом-преступником с единственной целью свержения законной власти в стране. У нас государство даже не вегетарианское, а просто-таки мимимишечное», – написала она в своем Telegram.

Видео с Пушкинской площади, на котором девушка-полицейский раздает маски собравшимся людям и просит их беречь свое здоровье, опубликовал журналист Евгений Попов.

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию к 18.00 мск составляет 63,32%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».