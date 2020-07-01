Явка в Москве превысила 53%

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01.07.2020, 18:48, Новости дня

Более половины москвичей проголосовали на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, следует из данных ЦИК.

К 18.50 мск явка в столице достигла 53,08%. В Санкт-Петербурге проголосовали 70,71% участников голосования, в Московской области – 72,17%, передает ТАСС.

Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что публикация итогов голосования ведется в режиме онлайн в интересах открытости и объективности.

«Мы действуем, на мой взгляд, в интересах максимальной открытости и объективности, тем более, что протоколы участковых комиссий появляются в системе ГАС «Выборы» немедленно после ввода, а появляться они начали достаточно давно. Мы стали отображать информацию, когда она стала более объемной статистически, чтобы не было поспешных выводов на основе частных, детальных и очень несистемных вводов данных», – сказал Булаев.

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию к 18.00 мск составляет 63,32%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



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